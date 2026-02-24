Miercuri, 25 februarie, începând cu ora 17.00, echipa de volei Știința Explorări Baia Mare va întâlni, în deplasare, Corona Brașov. Partida reprezintă manșa a doua a sferturilor de finală ale Cupei României.

Jocul va fi arbitrat de Nicolae Cristea și Dragoș Rus (Cluj-Napoca), în timp ce Nicolae Marin (Galați) va fi observator.

Meciul tur, disputat în Baia Mare, a fost câștigat de Corona Brașov, cu 3-0 (25-18, 27-25, 25-20).