La data de 18 septembrie a.c, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina, sprijiniți de polițiștii Serviciului Rutier, polițiști de frontieră și jandarmi, au desfășurat o acțiune de amploare pe raza comunei Petrova.

Acțiunea a avut ca scop prevenirea și combatarea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au legitimat 146 de persoane și au oprit pentru a fi verificate 141 de autovehicule. Ca urmare a nerespectării prevederile O.U.G. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, polițiștii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale, 12 dintre acestea pentru nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, polițiștii au reținut un permis de conducere și două certificare de înmatriculare. Valoarea totală a sancțiunilor depășește suma de 10.500 de lei.

Tot ieri, polițiștii Poliției Orașului Ulmeni și ai Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au acționat pe raza orașului Ulmeni și a comunei Fărcașa.

Pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat de ordine publică, polițiștii au legitimat 45 de persoane și au oprit pentru verificări 39 de autoturisme. Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 8.000 de lei.