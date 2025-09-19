Cluj-Napoca se pregătește pentru o seară de neuitat, dedicată folclorului românesc. Pe 28 octombrie 2025, începând cu ora 19:00, la BT Arena va avea loc cea de-a V-a ediție a Festivalului Folcloric „Tinerețe”, un spectacol grandios în care muzica, dansul și portul popular vor străluci pe aceeași scenă.

Evenimentul o are în prim-plan pe îndrăgita interpretă Oana Bozga-Pintea, originară din Maramureș, care va aduce în fața publicului farmecul autentic al tradițiilor din inima acestui ținut. Ea va fi însoțită de artiști consacrați precum Nicolae Botgros, Sava Negrean Brudașcu, Ionuț Fulea, Andreea Voica, Ion Paladi, Paula Hriscu și mulți alții, dar și de Orchestra „Tinerețe”, dirijată de Ovidiu Bartes.

În spectacol vor evolua și Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului” și Ansamblul Folcloric Studențesc „Mărțișorul”, garantând o adevărată călătorie prin diversitatea folclorului românesc.

Evenimentul va fi prezentat de Andreea Marin și promite mari invitați surpriză.

🎟️ Biletele sunt disponibile online pe Entertix și în rețeaua librăriilor Cărturești.