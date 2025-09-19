Episcopia Greco-Catolică de Maramureș invită toate familiile din eparhie la Jubileul familiilor, un moment de har și comuniune, ce va avea loc sâmbătă, 20 septembrie 2025, la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Baia Mare.

Programul începe la ora 10:00, cu Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată într-o atmosferă de rugăciune și recunoștință, eveniment transmis în direct la Radio Maria. Bucuria este întregită de prezența echipei Radio Maria, care va fi alături de credincioși la această celebrare.

Organizatorii își doresc ca această zi să fie una de întărire în credință, comuniune și unitate, în care familiile să trăiască împreună darul iubirii lui Dumnezeu și frumusețea vieții împărtășite.

🙏 „Să încredințăm Domnului această zi întreagă, în care familiile sunt chemate să trăiască împreună bucuria credinței și darul unității.”