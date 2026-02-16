În cursul lunii ianuarie 2026, a fost finalizat Centrul de Management Integrat al Deșeurilor ca urmare a recepției la terminarea lucrărilor executate în cadrul contractului de proiectare și execuție lucrări: ”Construirea depozitului ecologic de la Sârbi-actualizare documentație tehnică și execuție rest de executat, inclusiv măsuri de stabilizare amplasament”.

Conform celor prevăzute în sistemul general de tratare a deșeurilor pentru întreg județul Maramureș, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din localitatea Sârbi-Fărcașa permite tratarea și eliminarea finală a tuturor deșeurilor nepericuloase, acesta reprezentând cel mai important element al întregului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor.

Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor este compus din 3 componente, respectiv:

Componenta 1 – Sistemul de colectare și transfer al deșeurilor;

Componenta 2 – Tratarea și eliminarea finală a deșeurilor;

Componenta 3 – Închiderea a 6 depozite urbane neconforme de deșeuri.

Principalele operaţii de tratare/valorificare a deşeurilor municipale ce se vor efectua sunt:

Sortarea deşeurilor reciclabile;

Tratarea mecano-biologică;

Depozitarea conformă a deșeurilor.

Investițiile realizate prin acest proiect vor permite depozitarea conformă a deșeurilor și sistarea activității depozitelor neconforme, în conformitate cu prevederile directivelor europene si cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare și închiderea acestora, ceea ce va contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului;

extinderea colectării selective, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor legate de creșterea ponderii deșeurilor reciclate/valorificate în totalul cantității de deșeuri colectate. Măsura va avea ca rezultat și reducerea cantității de deșeuri depozitate și astfel, creșterea duratei de viață a depozitului de deșeuri;

optimizarea sistemului de management al deșeurilor prin reducerea impactului aferent transportului deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare.

Datele financiare:

Valoarea totală a proiectului: 396.120.714,12 lei, din care:

valoare totală eligibilă a proiectului 126.089.582,47 lei, din care:

valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune: 97.433.833,48 lei;

valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 14.901.645,12 leiȘâ;

valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 2.292.560,82 lei

valoarea veniturilor nete generate (suportate din bugetul local): 11.461.543,05 lei;

sume alocate din fonduri publice naționale conform OUG 60/2020: 206.314.000,00 lei;

TVA aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile (inclusiv aferent sumelor alocate din fonduri publice naționale conform OUG 60/2020): 63.717.131,65 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 01.07.2015 – 31.12.2023.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.