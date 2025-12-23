MIERCURI, 24 DECEMBRIE, Ajunul Crăciunului

07:30 Slujba Ceasurilor Împărătești urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia; Spovedanie și Împărtășanie

17:00 Slujba Pavecerniței unită cu Litia, la care va asista Preasfințitul Părinte Episcop IUSTIN;

JOI, 25 DECEMBRIE- NAȘTEREA DOMNULUI- Ziua de Crăciun;

08:30 Slujba Utreniei;

09:30 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească săvârșită de către Preasfințitul Părinte Episcop IUSTIN împreună cu soborul părinților slujitori ai Sfintei Catedrale;

17:00 Slujba Vecerniei Mari unită cu Litia;

VINERI, 26 DECEMBRIE- SOBORUL MAICII DOMNULUI – A doua zi de Crăciun

08:30 Slujba Utreniei;

09:30 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în cadrul căreia se va citii Cuvântul Pastoral al Preasfințitului Părinte Episcop IUSTIN- Păstorul și Părintele nostru duhovnicesc, adresat clerului și credincioșilor din întreaga eparhie intitulat: „NAȘTEREA LUI HRISTOS- Darul păcii coborât din cer pe pământ”

17:00 Slujba Vecerniei Mari;

SÂMBĂTĂ, 27 DECEMBRIE- Sf. Martir și Arhidiacon Ștefan- Orotitorul Tinerilor din Sfânta noastră Episcopie;

08:30 Slujba Utreniei;

09:00 Primirea Ierarhilor;

09:30 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească săvârșită de către Înaltpreasfințitul Arhiepiepiscop și Mitropolit ANDREI împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop IUSTIN, Preasfințitul Părinte Episcop TIMOTEI Sătmăreanul și soborul părinților slujitori;

Amintim faptul că în această sfântă zi se împlinesc 9 ani de la momentul întronizării, în demnitatea de Episcop al Maramureșului și Sătmarului, a întâistătătorului eparhiei noastre, Preasfințitul Părinte Episcop IUSTIN;

DUMINICĂ, 28 DECEMBRIE, Duminica dupa Nașterea Domnului

08:30 Slujba Utreniei;

09:30 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur;

17:00 Slujba Vecerniei;

TROPARUL NAȘTERII DOMNULUI:

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, Slavă Ţie!