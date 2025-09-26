Un accident rutier a avut loc în urmă cu puțin timp pe DN 1C, în localitatea Satulung. Din primele informații, două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar traficul în zonă este serios îngreunat.

La fața locului se află deja participanți la trafic și localnici, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. În urma impactului, una dintre mașini a suferit avarii semnificative în partea din față.

Deocamdată nu există date oficiale despre eventuale victime, însă se formează cozi mari pe ambele sensuri de mers.

Poliția și echipajele de intervenție sunt așteptate să gestioneze situația și să fluidizeze circulația.