Pentru a se asigura de menținerea unui climat de ordine și siguranță publică corespunzător, dar și de respectarea de către cetățeni a tuturor prevederilor legale, polițiștii din Baia Sprie au acționat ieri, 25 septembrie a.c., timp de două ore, pe mai multe domenii de activitate.

Scopul acțiunii a vizat respectarea prevederilor legale privind:

Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Circulația pe drumurile publice

Transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Măsurile de reglementare a pieței și a produselor din sectorul agricol

Sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

Astfel, au fost legitimate 95 de persoane de pe raza de competență și oprite pentru verificări 40 de autovehicule care circulau pe drumul public. 16 societăți comerciale au fost controlate și au fost efectuate 4 testări în ceea ce privește timpul de intervenție ale agenților de pază, prin acționarea butonului de panică. În urma testării cu aparatul etilotest, în cazul unui agent de pază a rezultat concentrația de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cazul a 7 societăți comerciale, polițiștii au stabilit termene pentru remedierea neregulilor constatate, urmând a fi reverificare pentru a se stabili dacă s-au conformat măsurilor dispuse.

Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii au aplicat în total 26 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind suma de 45.000 de lei.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului Criminalistic, a polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și a jandarmilor.