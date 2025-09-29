Teatrul Municipal Baia Mare ne prezintă programul spectacolelor din luna octombrie. Vor fi trei premiere.

Biletele se pot achizționa online: https://shorturl.at/KH3Z8 sau la casierie: luni și marți: ÎNCHIS (doar rezervări telefonice), miercuri și joi: 12.00 – 14.00, vineri, sâmbătă și duminică: 17.30 – 19.30.

Informații și rezervări: tel. 0736216437 (Dramă și Revistă). Programul rezervărilor telefonice: luni – vineri: 11.00 – 16.00, sâmbătă: 12.00 – 13.00. Rezervările se ridică cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea spectacolului.