Publicarea frecventă a informațiilor personale pe rețelele sociale poate transforma conturile utilizatorilor într-o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, atrag atenția specialiștii în securitate digitală. Detalii aparent banale, precum locația în timp real, planurile de vacanță, activitățile zilnice sau informațiile din profil, pot fi exploatate pentru fraude, furt de identitate sau alte tipuri de atacuri.

Experții subliniază că fiecare informație publicată contribuie la conturarea unei „amprente digitale”, care poate fi analizată și utilizată de persoane rău intenționate. În special date precum data nașterii, adresa de domiciliu, numărul de telefon sau adresa de e-mail pot fi folosite pentru compromiterea conturilor sau pentru tentative de înșelăciune.

Pentru a reduce riscurile, utilizatorii sunt sfătuiți să adopte câteva măsuri simple de protecție. În primul rând, este recomandat să verifice de fiecare dată dacă informația pe care urmează să o posteze este necesară și cui îi este adresată. De asemenea, specialiștii recomandă evitarea publicării în timp real a locației sau a planurilor de deplasare, deoarece aceste informații pot semnala absența de la domiciliu.

Totodată, este indicată ascunderea datelor sensibile din profilurile sociale și verificarea periodică a setărilor de confidențialitate pentru a limita accesul persoanelor necunoscute la informațiile personale.

În contextul creșterii numărului de atacuri informatice și al tentativelor de fraudă online, controlul asupra identității digitale devine esențial. Specialiștii reamintesc că siguranța în mediul virtual începe cu alegeri conștiente și cu o atenție sporită asupra informațiilor distribuite în spațiul public.