Unde s-a ajuns! Prin unele locuri poți trece Dunărea la pas…

Debitul Dunării la intrarea în ţară a atins un nou minim istoric.

„Pe Dunăre, la intrarea în ţară, debitul atinge un nou minim istoric, respectiv de 1650 mc/s şi se menţine mult sub media multianuală a lunii iulie”, informează, duminică, Administraţia Naţională Apele Române.

În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călărași-Cernavodă, au fost impuse restricții la folosințe (irigații), respectiv treapta III de restricții, care înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigații.

Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în țară 1400 mc/s.

În unele zone, Dunărea poate fi traversată în Bulgaria la pas. Portul turistic de la Corabia a fost închis, iar bacul de la Bechet nu mai circulă de peste o săptămână. Hidrologii avertizează că debitul fluviului va continua să scadă.

„Nu cred că la nivelul României este marea problemă, problema este pe cele 10 state pe care le traversează”, au spus specialiştii, conform Antena 3.

Începând de luni, 20 iulie, datorită precipitațiilor prognozate în bazinul hidrografic al Dunării, debitul Dunării la intrarea în țară va avea o tendință de creștere”, spun reprezentanţii INHGA