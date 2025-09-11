Mulți conducători de trotinete electrice sunt accidentați pe arterele rutiere din cauza necunoașterii și îndeosebi a nerespectării regulilor de circulație.

La data de 10 septembrie a.c, polițiștii au stabilit că în jurul orei 16.50, un minor de 13 ani a condus o trotinetă electrică, împreună cu un alt minor de 12 ani, pe strada Progresului din Baia Mare, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ambii au căzut pe partea carosabilă.

Cei doi minori au suferit leziuni corporale în urma cărora au necesitat îngrijiri medicale.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș atrage atenția asupra faptului că se interzice transportul pasagerilor pe trotinetă electrică, întrucât prin trotinetă electrică se înțelege vehiculul cu două sau trei roți și ghidon, utilizat pentru transportul unei sigure persoane, care nu este prevăzut cu loc șezând pentru conducător.

De asemenea, pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani.

Dacă un drum este prevăzut cu pistă pentru biciclete, trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lista acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h.

În circulația pe drumurile publice, trotineta electrică trebuie să fie echipată cu mijloace de iluminare și dispozitive fluorescent-reflectorizante, fiind interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mjloace și dispozitive în stare de funcționare.

Trotineta electrică trebuie să fie prevăzută cu sistem de frânare eficace, sistem funcțional de direcție și sistem de avertizare sonoră.

Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani.

Conducătorii de trotinete electrice sub obligați să poarte îmbrăcăminte cu însemne fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii și până în zorii zilei sau atunci când vizibiliattea este redusă.

La schimbarea direcției de mers, conducătorii de trotinete electrice trebuie să se deplaseze pe lângă ele, respectând regulile de circulație privitoare la vehicule împinse cu mâna.

Conducătorilor de trotinete electrice le este INTERZIS:

 Să învețe să conducă vehiculul pe drumurile intens circulate;

 Să conducă vehiculul pe vehiculul pe trotuar, dacă nu există marcaj special în acest sens;

 Să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe vehicul;

 Să se țină de un vehicul aflat în mers;

 Să conducă sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive