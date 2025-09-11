Un nou caz de înșelăciune a fost reclamat polițiștilor. Fapta sesizată miercuri, 10 septembrie, s-ar fi comis la data de 9 septembrie.

Din primele date a reieșit că un bărbat ar fi fost apelat telefonic de o persoană necunoscută, care ar fi pretins că este angajat al unei unități bancare. Bărbatului i-a fost solicitată virarea sumei de 42.000 de lei, într-un cont indicat, pentru a putea ulterior intra în posesia unor dividende în valoare de 6.000 de lei.

Ulterior efectuării transferului, bărbatul și-a dat seama că a fost înșelat. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru identificarea autorilor, dispunerea măsurilor legale și recuperarea prejudiciului.

Protejați-vă economiile! Verificați de două ori înainte de a acționa! Vă reamintim: NU TRANSFERAȚI BANI LA SOLICITAREA TELEFONICĂ a unor persoane care pretind a fi reprezentanți ai unor instituții sau angajați ai unor bănci! Verificați identitatea apelantului și nu furnizați sub nicio formă date personale, solicitate telefonic!