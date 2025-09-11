Societatea VITAL S.A. continuă să se implice în acțiuni de responsabilitate socială printr-o nouă campanie de donare de sânge, organizată la sediul central din Baia Mare. Acțiunea reprezintă o modalitate de a interveni în mod pozitiv asupra deficitului continuu de sânge cu care se confruntă spitalele din România. Societatea oferă astfel fiecărui angajat șansa să salveze vieți prin intermediul sângelui donat în cadrul campaniei. Reamintim tuturor faptul cu fiecare donare de sânge reușită poate să salveze trei vieți!

Și de data aceasta aproape 30 de angajați din cadrul societății au donat sânge în cadrul campaniei de donare de sânge din 10 septembrie -”DONĂM SÂNGE – SALVĂM VIEȚI”, realizată în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș. Acțiunea a fost realizată în condiții de maximă siguranță atât pentru donatori, dar și pentru toți cei implicați în procesul de donare.

Ca de fiecare dată ne propunem să fim noi un exemplu și să încurajăm cât mai multe persoane care îndeplinesc condițiile donării, să se implice în mod direct pentru a sprijini eforturile zilnice ale medicilor de a salva vieți. Nevoia de sânge nu încetează niciodată și nu există nici un substitut pentru sângele uman, atunci când este necesar pentru un pacient. Având în vedere nevoia critică de sânge reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș îndeamnă mai multe societăți și companii să desfășoare astfel de acțiuni și să ajute la salvarea mai multor vieți. Dacă fiecare donator eligibil ar participa de trei ori pe an la recoltare, cuvintele URGENT, CRITIC și DEFICIT ar putea fi eliminate în 98% din cazuri – cantitățile de sânge donate punând capăt penuriei de sânge.

1 DONARE 0,45 LITRI DONAȚI ~ 3 VIEȚI SALVATE

Acțiunile de responsabilitate socială au găsit mereu o largă deschidere din partea conducerii societății VITAL S.A. Campania de donare de sânge a fost și este dedicată doar angajaților societății și este organizată cu scopul de a-i conștientiza pe aceștia despre importanța donării de sânge în ajutorul celor aflați la nevoie.