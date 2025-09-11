La data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 22.30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au oprit pentru control un autoturism, care circula pe raza localității Poienile de Sub Munte.

La volanului autoturismului a fost identificat un bărbat de 37 de ani care, la solicitarea polițiștilor, nu a putut prezenta toate documentele personale.

Verificările polițiștilor au relevat că în cazul bărbatului, exercitarea dreptului de a conduce a fost anulată la data de 22 octombrie 2024.

În continuarea verificărilor, polițiștii au constatat că setul de plăcuțe cu numere de înmatriculare montate pe autoturismul oprit corespund unui alt vehicul, iar plăcuțele cu numerele de înmatriculare aparținând autoturismului oprit au fost retrase la o dată anterioară.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat valoarea de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat