Situație revoltătoare pe DN18B, sectorul de drum dintre Cășeiu (județul Cluj) și Târgu Lăpuș (județul Maramureș), un drum național care ar trebui să beneficieze de același regim de administrare și întreținere pe întreaga sa lungime. Realitatea din teren arată însă o discrepanță greu de explicat și de justificat.

Pe teritoriul administrativ al județului Cluj, drumul este curățat corespunzător, carosabilul este la nivel de asfalt, iar circulația se desfășoară în condiții normale de iarnă. Practic, intervenția utilajelor de deszăpezire este vizibilă și eficientă. La câțiva metri mai încolo, odată trecută limita administrativă în județul Maramureș, situația se schimbă radical. Drumul nu a fost curățat deloc. Partea maramureșeană a DN18B este acoperită de un strat gros de zăpadă, transformat într-un adevărat troian care pune în pericol siguranța participanților la trafic.

Mai grav este faptul că utilajele de deszăpezire pot fi văzute urcând dinspre Măgoaja până în zona de vârf, după care coboară înapoi, fără ca tronsonul aflat pe teritoriul județului Maramureș să fie degajat. Practic, se intervine până la limită, dar nu și dincolo de ea.

Această situație ridică semne serioase de întrebare, cu atât mai mult cu cât vorbim despre un drum național, aflat în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). DN18B nu este drum județean și nici comunal, ci o arteră de interes național, care ar trebui să fie întreținută unitar, indiferent de granițele administrative dintre județe.

În timp ce șoferii care vin dinspre Cluj circulă în condiții decente, aceștia sunt practic abandonați odată ajunși în Maramureș, pe un drum național care ar trebui să fie sigur și practicabil.

Se impune un răspuns public clar din partea CNAIR și a structurilor responsabile de întreținerea drumurilor naționale din Maramureș: de ce DN18B este curățat până la limita județului Cluj și abandonat dincolo de ea? Situație care se repetă an de an, la fiecare ninsoare!