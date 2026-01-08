Executând supravegherea și controlul traficului pe D.J. 108E, în localitatea Chelința, polițiștii Orașului Ulmeni, au oprit pentru control în după-amiaza zilei de 7 ianuarie a.c. un autoturism care circula pe direcția Mireșu Mare-Cheud.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 53 de ani, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilotest rezultatul a indicat o concentrație de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În continuare, cercetările sunt efectuate de polițiști în vederea dispunerii măsurilor legale.

Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic:

• să nu conducă sub influența alcoolului, indiferent de cantitatea consumată;

• să-și planifice din timp deplasările, alegând alte variante de transport;

• să nu accepte, în nicio situație, să fie pasageri într-un autovehicul condus de o persoană care a consumat alcool.