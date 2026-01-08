Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță că eforturile de supraveghere și control desfășurate pe parcursul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie, au condus la un rezultat vital pentru sănătatea publică: zero toxiinfecții alimentare înregistrate în rândul cetățenilor în perioada sărbătorilor de iarnă.

În intervalul 01 decembrie 2025 – 07 ianuarie 2026, ANSVSA a mobilizat toate resursele disponibile pentru a garanta că produsele de pe masa românilor sunt sigure pentru consum. Astfel au fost realizate 13.506 acțiuni de control, inclusiv în trafic. Au fost aplicate 1.093 de amenzi în valoare totală de 8.009.753, precum și 580 de avertismente. De asemenea, au fost emise 22 de Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA) și 5 Ordonanțe de Interzicere a Activității. În plus au fost retrase de la comercializare peste 28,5 tone de produse alimentare, care au fost dirijate către neutralizare.

Aceste măsuri au fost luate după identificarea unor deficiențe precum depozitarea necorespunzătoare, lipsa trasabilității, condițiile precare de igienă sau comercializarea produselor cu termen de valabilitate expirat.

„Obiectivul nostru principal este siguranța cetățeanului. Faptul că astăzi putem raporta zero toxiinfecții alimentare este cea mai importantă confirmare a profesionalismului colegilor mei. Cele peste 28 de tone de alimente neconforme pe care le-am oprit de la vânzare reprezintă mii de potențiale cazuri de îmbolnăvire care au fost evitate prin vigilență și controale permanente. Rămânem în teren pentru a ne asigura că standardele de siguranță nu sunt negociabile pentru niciun operator economic”, a declarat președintele Alexandru Bociu.

ANSVSA reamintește cetățenilor că pot contribui activ la menținerea siguranței alimentare prin sesizarea oricăror nereguli la numărul Call Center gratuit: 0800 826 787