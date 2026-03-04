Elevii Colegiului de Arte din Baia Mare au obținut rezultate deosebite la cea de-a II-a ediție a Concursului de Interpretare Muzicală „Transilvania”, desfășurat în perioada 20 februarie – 1 martie, la Cluj-Napoca.

La Secțiunea Studii Teoretice Muzicale, Andrei Sabo, elev în clasa a V-a, a câștigat Premiul I Absolut, sub coordonarea prof. Hilda Ocian. Tot la această secțiune, Alexandru Sabo, elev în clasa a X-a, a obținut Premiul II, fiind pregătit de prof. Cristina Roman.

La Secțiunea Vioară, Alexandru Sabo a fost distins cu Mențiune, coordonator fiind prof. Larisa Vălenaș, iar corepetitor prof. Smaranda Grigorian.

Rezultate frumoase au fost obținute și la Secțiunea Canto clasic. Georgiana Cocârcă, elevă în clasa a X-a, a primit Mențiune, sub îndrumarea prof. Cristina Ioan și cu sprijinul corepetitorului prof. Simina Teodorescu. De asemenea, Ormenișan Ariana, elevă în clasa a XII-a, a obținut Premiul II, precum și Premiul special al juriului pentru cea mai bună interpretare a liedului românesc, fiind coordonată de prof. Cristina Cozma și acompaniată de prof. Smaranda Grigorian.