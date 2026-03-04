Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș invită publicul la un atelier de încondeiat ouă dedicat începătorilor, care va avea loc în data de 28 martie, între orele 14.00 și 16.00, la sediul instituției din str. Monetăriei nr. 1-3, Baia Mare.

Evenimentul se adresează persoanelor cu vârsta minimă de 14 ani și oferă participanților ocazia de a descoperi tainele unei tradiții pascale autentice, într-o atmosferă relaxantă și prietenoasă. Sub îndrumarea meșterilor populari Marina Corina și Marina Elena, participanții vor învăța pas cu pas cum se folosesc instrumentele specifice, cum se realizează modelele decorative și care este semnificația simbolurilor tradiționale.

Toate materialele necesare desfășurării activității sunt asigurate, iar la final fiecare participant va pleca acasă cu propriul ou încondeiat.

Taxa de participare este de 30 de lei/persoană, iar numărul de locuri este limitat la 15 persoane. Înscrierile se pot face până în data de 27 martie 2026, la numărul de telefon 0748 930 613.

Organizatorii îi încurajează pe cei interesați să se înscrie din timp și să profite de această oportunitate de a îmbina creativitatea cu tradiția, într-un cadru cultural deosebit.