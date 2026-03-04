Un băimărean trage un semnal de alarmă după ce, pe strada Vlad Țepeș, o persoană a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce lua o pereche de adidași puși la uscat pe sârmă, fără acordul proprietarului.

Imaginile ar arăta cum individul își „alege” încălțămintea dintre lucrurile lăsate la uscat, apoi pleacă nestingherit. Proprietarul speră ca persoana în cauză să înapoieze bunurile și face apel la cei care o pot recunoaște să îi transmită mesajul.

Incidentul readuce în atenție problema furturilor mărunte din cartiere și îi determină pe locatari să fie mai vigilenți. „Se pare că nici lucrurile puse la uscat nu mai sunt în siguranță”, a transmis păgubitul.

Cetățenii sunt sfătuiți să fie atenți și să ia măsuri suplimentare de precauție pentru a evita astfel de situații.