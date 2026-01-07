Forțele speciale americane, împreună cu Garda de Coastă a SUA, au urcat miercuri la bordul petrolierului Marinera, aflat sub pavilion rusesc, relatează Reuters şi Fox News. Presa rusă a publicat imagini cu ceea ce pretinde a fi o echipă de asalt care încearca să urce la bordul navei despre care se crede că este goală şi care se afla iniţial în drum spre Venezuela pentru a transporta ilegal petrol. Potrivit WSJ, Moscova a trimis un submarin şi o flotilă de nave pentru a escorta petrolierul, dar nu este clar dacă acestea au ajuns la el.

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce naviga în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela. Era urmărit de Garda de Coastă a SUA încă din 21 decembrie, în timp ce se deplasa fără încărcătură spre Venezuela.

Potrivit Fox News, forțele speciale americane au urcat în această dimineață la bordul său înainte ca o flotilă de nave militare să poată ajunge pentru a escorta vasul spre Rusia. Petrolierul și-a schimbat pavilionul sub care era înmatriculat, din Guyana în Rusia, la mijlocul călătoriei, pe 24 decembrie.

Anterior televiziunea de stat rusă RT a relatat că forțele speciale americane încercau să urce la bordul petrolierului Marinera, anterior cunoscut ca Bella 1. Separat, oficiali americani au confirmat agenției Reuters că SUA desfășoară o operațiune pentru a captura petrolierul. Potrivit unei platforme de monitorizare a traficului maritim, în ultimele ore, petrolierul se mișca haotic, în timp ce Forțele Speciale Americane încearcau să-l captureze.

Acest petrolier, denumit iniţial „Bella 1”, se află sub sancţiuni americane din 2024 pentru presupuse legături cu Iranul şi cu gruparea şiită libaneză Hezbollah. După ce a fost redenumit recent „Marinera”, acest petrolier a arborat pavilion rusesc. Nava a fost localizată miercuri dimineaţă în zona economică exclusivă a Islandei, conform datelor de monitorizare a traficului maritim.

Statele Unite au anunţat la sfârşitul lunii decembrie, înainte de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro la Caracas, impunerea unei blocade navale în jurul Venezuelei împotriva petrolierelor „sancţionate” de SUA. De atunci, marina militară americană a capturat trei petroliere în largul mării.