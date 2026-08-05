La data de 4 august, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Bogdan Vodă.

Activitățile au fost desfășurate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigarete.

Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că persoanele vizate ar fi deținut, transportat și comercializat produse din tutun provenite din activități de contrabandă, în afara cadrului legal.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor 1.180 de țigarete netimbrate sau timbrate necorespunzător, 2,5 kilograme de tutun mărunțit nemarcat, o armă neletală supusă autorizării și 29 de proiectile metalice.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.