Pompierii voluntari din cadrul SVSU Recea și-au reconfirmat statutul de campioni incontestabili la Concursurile Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență.

Etapa națională din acest an, desfășurată în municipiul Buzău, a reunit la start cele mai bune echipe de pompieri voluntari și privați din întreaga țară.

​După performanța remarcabilă de la ediția din anul 2025, când au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și după rezultatele excelente obținute la Competiția Internațională a Pompierilor CTIF 2026, pompierii SVSU Recea au dominat din nou competiția, clasându-se pe locul I la toate probele de concurs și reconfirmându-și titlul de campioni naționali.





„​Adresăm cele mai sincere felicitări și întreaga noastră apreciere membrilor și susținătorilor SVSU Recea pentru munca, disciplina și dăruirea de care dau dovadă zi de zi. Victoriile obținute la nivel național și internațional nu reprezintă doar o confirmare a nivelului lor înalt de pregătire, ci și o garanție a siguranței comunității pe care o servesc.

​Suntem mândri de faptul că purtați numele județului Maramureș în cele mai prestigioase competiții, cu rezultate excelente”, spun reprezentanții ISU Marramureș.