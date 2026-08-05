„Nu vă turbure supărările și nedreptățile ce ni se fac. De când e lumea, n-a fost încă furtună după care să nu fi venit tìmp frumos. Și apoi însuși Mântuitorul ne spune: „În lume scârbă veți avea; ci îndrăzniți: eu am biruit lumea” (Io. 16,33).

Biserica românească unită cu Roma n-are decât titluri de glorie în istoria neamului. Activitatea ei de astăzi și legăturile prețioase ce le are cu centrul Bisericii Catolice sunt apreciate de toți oamenii de bine, și dacă ei nu fac parte din Biserica noastră. Avem deci tot dreptul să ne ridicăm fruntea; și, când va fi necesar, și glasul.”

Episcopul Ioan Bălan

Refuzând trecerea la Ortodoxie, a împărtăşit soarta celorlalţi Episcopi greco-catolici, fiind arestat pe 28 octombrie 1948. A fost internat în sistemul carceral pus la dispoziția Statului comunist de Biserica Ortodoxă: Dragoslavele, Căldăruşani, de acolo la Penitenciarul din Sighetul Marmaţiei. Ulterior fost mutat cu domiciliu obligatoriu la mănăstirea Curtea de Argeş și apoi la mănăstirea ortodoxă de la Ciorogârla, unde a rămas în izolare până la sfârşitul vieţii. Nu a fost judecat şi nu a avut condamnare.