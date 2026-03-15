La Oradea a început în după-amiaza zilei de 12 martie a.c., Întâlnirea Națională a Operatorilor Media Catolici din România (INOMC 2026), care reunește reprezentanți ai presei și ai comunicării catolice din diferite dieceze și eparhii ale țării. Întâlnirea, care se desfășoară în Aula Magna a Seminarului Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi”, este concepută ca un spațiu de dialog, reflecție și comuniune între cei care slujesc Biserica prin activitatea lor în domeniul comunicării.

În deschiderea întâlnirii, PS Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de Oradea, a adresat participanților un cuvânt de bun-venit, exprimând-și bucuria de a-i avea împreună la Oradea: „Cu toții suntem împreună și este foarte bine să fim împreună.” Referindu-se la tema propusă pentru aceste zile, inspirată din mesajul Sfântului Părinte pentru Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale 2026, episcopul a amintit misiunea comunicatorilor creștini într-o lume marcată de schimbări tehnologice rapide: „Sfântul Părinte spune că dumneavoastră trebuie să dați chip și voce persoanei umane, care poartă chipul lui Dumnezeu.”

PS Virgil Bercea a dat citire mesajului Nunțiului Apostolic în România, transmis participanților la INOMC 2026. În mesajul său, ES Giampiero Gloder i-a încurajat pe comunicatorii catolici să slujească adevărul și speranța prin activitatea lor, amintind că „comunicarea în Biserică trebuie să fie mereu în slujba adevărului și a demnității persoanei umane”.

În intervenția sa, PF Claudiu-Lucian Pop, Arhiepiscop Major și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și președinte al Comisiei pentru Comunicații Sociale a Conferinței Episcopilor Catolici din România (CER), a vorbit despre responsabilitatea profundă a celor care lucrează în domeniul comunicării. Pornind de la ideea „chipului” și a „vocii”, Preafericirea Sa a explicat sensul responsabilității ca răspuns dat provocărilor vieții: „Viața noastră începe să fie responsabilă atunci când devenim capabili să dăm răspunsuri la provocările vieții.” Arhiepiscopul major a subliniat și dimensiunea spirituală a muncii de comunicare: „Noi păstrăm chipul și vocea lui Dumnezeu și încercăm să le transmitem în așa fel încât chipurile și vocile celor care ne ascultă să fie luminate de aceasta.”

ES George Bologan, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta, a evidențiat rolul esențial al comunicatorilor catolici într-o epocă marcată de transformări digitale rapide. Structurat în patru puncte, discursul său a subliniat mai întâi demnitatea persoanei umane, amintind că „fețele și vocile sunt sacre”, deoarece omul este creat după chipul lui Dumnezeu. În continuare, ambasadorul a atras atenția asupra provocărilor aduse de inteligența artificială, care, „simulând voci și chipuri omenești… invadează nivelul cel mai profund al comunicării”, punând în pericol autenticitatea relațiilor dintre persoane. El a insistat apoi asupra nevoii de discernământ și responsabilitate, reluând îndemnul: „Nu renunțați la capacitatea voastră de a gândi.” În final, a subliniat că mediul digital reprezintă un „areopag modern”, unde comunicatorii creștini sunt chemați să vestească adevărul și speranța, folosind tehnologia fără a se lăsa dominați de ea: „Să folosim tehnologia, dar să nu ne lăsăm folosiți de ea. Să comunicăm, dar mai ales să punem comuniune în comunicare.”

PS László Böcskei, Episcop romano-catolic de Oradea și președinte al CER, i-a încurajat pe participanți să privească activitatea lor ca pe o slujire a adevărului și a speranței. Pornind de la cuvintele din Cartea Facerii — „Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse și iată că erau foarte bune” — episcopul romano-catolic de Oradea a subliniat că aceasta poate fi și misiunea mediei catolice: „Să arate bunătatea lucrurilor, bunătatea planului lui Dumnezeu și bunătatea lumii în care trăim.”

Un moment apreciat al întâlnirii a fost intervenția jurnalistului italian Andrea Gagliarducci, analist pe teme vaticane pentru grupul Eternal Word Television Network (EWTN), care a propus o reflecție asupra sensului jurnalismului într-o epocă dominată de viteză, polarizare și supraabundență de informație. El a subliniat că jurnalistul nu este chemat să devină purtătorul unei ideologii, ci să înțeleagă și să explice realitatea: „Rolul jurnalistului nu este să evanghelizeze direct. Rolul jurnalistului este să medieze.” În același timp, a vorbit despre nevoia unei atitudini de umilință intelectuală și despre formarea continuă, necesară pentru a rămâne deschiși realității: „Formarea este continuă, pentru că realitatea ne obligă mereu să ne punem întrebări.” Jurnalistul a remarcat și una dintre provocările culturale ale timpului nostru: „Problema astăzi este culturală, nu religioasă. Noi nu facem cultură.”

După intervenție, a urmat un dialog cu participanții, în cadrul căruia au fost abordate teme precum formarea noilor generații de jurnaliști, diferența dintre jurnalism și comunicarea instituțională, rolul Bisericii în mediul digital și provocările inteligenței artificiale. Întrebările și reflecțiile împărtășite au confirmat dorința comună de a căuta împreună răspunsuri la schimbările rapide ale lumii comunicării.

Prima zi a întâlnirii s-a încheiat într-o notă culturală, participanții fiind invitați să ia parte la concertul „Scântei de pian, furtună de orchestră”, susținut de Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea (dirijor: Andrej Vesel; solist: Vedran Janjanin – pian).

Programul Întâlnirii Naționale a Operatorilor Media Catolici 2026 continuă cu încă două zile de comuniune în rugăciune, conferințe și dialog, dedicate aprofundării temelor legate de comunicarea în Biserică și de rolul comunicatorilor catolici într-o societate aflată în plină transformare.

A doua zi a INOMC 2026 va începe la Oradea vineri, 13 martie a.c., cu Sfânta Liturghie arhierească celebrată de PF Sa Claudiu-Lucian Pop în Biserica Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea împreună cu ceilalți episcopi și participanți, continuând cu sesiuni de lucru și conferințe susținute de: Pr. Adrian Dancă, responsabil redacția în limba română Vatican News, despre „Alfabetizarea digitală și noua evanghelizare. Riscuri, oportunități și perspective” și drd. Alina Balaj, manager comunicare al Laboratorului de Cercetare al Universității „Santa Croce” din Roma, care va vorbi despre formarea și responsabilitatea în comunicarea instituțională a Bisericii în era digitală. În cadrul acestei zile, operatorii media catolici din România vor avea prilejul să se bucure și de momente cultural-spirituale precum: vizita orașului Oradea și celebrarea devoțiunii Calea Sfintei Cruci în Catedrala Greco-Catolică „Sf. Nicolae”.

Biroul de Presă EGCO