”Mesajul papei legat de chipul și de vocea omului merită să ajungă în inima noastră pentru că războiul distruge și chipurile și vocile”. Aflat la Oradea, pentru Întâlnirea anuală a operatorilor mass-media catolici din România, PF Claudiu, președintele Comisiei mass-media a Conferinței Episcopilor din România, a acordat un scurt interviu despre speranțele acestei inițiative și de relevanța ei în contextul contemporan.

Cu ocazia Întâlnirii anuale a operatorilor mass-media catolici din România, P.F. Claudiu, arhiepiscop major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, a împărtășit pentru ascultătorii și cititorii Vatican News speranțele legate de această inițiativă. Tema întâlnirii de studiu, dedicată relației dintre Inteligența Artificială și vestirea Evangheliei, a catalizat atenția a peste 40 de jurnaliști și operatori ai comunicării din diecezele și eparhiile din România.

Întâlnirea de la Oradea a operatorilor mass-media a luat ca punct de inspirație Mesajul papei Leon al XIV-lea pentru Ziua Comunicațiilor Sociale din acest an, „A avea grijă de glasul și chipul omului”. Invitații au reliefat importanța promovării unei autentice alfabetizări mediatice, în special în rândul celor mai vulnerabili.

”Speranța acestei Întâlniri”, ne-a mărturisit arhiepiscopul major, ”are la bază însuși faptul că suntem aici. Faptul că suntem împreună – greco-catolici, romano-catolici, români, maghiari – e deja un semn de speranță. Fiecare întâlnire anuală aduce ceva în plus. Am venit cu toții luând cu noi cuvintele papei Leon care ne îndeamnă să apărăm și să ocrotim chipurile și vocile semenilor noștri. Este un mesaj extrem de important pentru operatorii mass-media, dar nu doar pentru ei, fiindcă noi suntem într-un context privilegiat dacă ne gândim la ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi. Deși cu toții avem problemele noastre – în dieceze, eparhii, familii și în realitățile în care lucrăm – cred că trebuie să ne aducem aminte de lucrurile esențiale. Bunul Dumnezeu ne-a dăruit atâtea lucruri minunate și, printre ele, poate că cel mai important este faptul că ne putem vedea la față unii pe alții și ne putem asculta vocile unii altora. În acest context privilegiat, nu putem să nu ne gândim la cei care nu pot face lucrul acesta, atât la zonele de război cunoscute, precum cel din Ucraina, ori, mai nou, la cele din Orientul Mijlociu”.

”Un confrate din Orientul Mijlociu”, a reluat PF Claudiu, ”îmi spunea că ei, după fiecare Sfântă Liturghie se salută ca și cum nu s-ar mai vedea, altfel spus, ei nu știu ce se va întâmpla. Merită să-i mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit noi și să-i avem în rugăciune pe cei care nu se pot vedea împreună și să vorbească împreună așa ușor cum o facem noi în mod cu totul special, astăzi, când e o Zi de rugăciune și post pentru pace. Pacea este un dar. Ne rugăm nu pentru că noi am putea interveni la nivel politic, ci ca Dumnezeu să intervină la nivelul inimii oamenilor. Războaiele pleacă din inimile oamenilor. Aici e nevoie de vindecare și eliberare. Să nu rămânem ancorați în trecut, ci să împlinim dreptatea gândindu-ne la îndurare și la darul păcii. Asta înseamnă și cruce. Nu cred că există o perioadă mai bună pentru noi, creștinii, decât Postul Mare pentru a-i cere lui Dumnezeu ca să schimbe în primul rând inimile noastre. Doar Spiritul Sfânt poate schimba cu adevărat lucrurile. Pare paradoxal, dar cred că pacea, chiar în aceste zone de conflict, începe atunci când ea există în inima mea. De aceea, cred că acest mesaj al papei legat de chip și de voce merită să ajungă în inima noastră pentru că războiul distruge și chipurile și vocille”.

La lucrările Întâlnirii, alături de episcopul Virgil Bercea, gazda manifestării, participă P.F. Claudiu Lucian-Pop, arhiepiscop major și mitropolit al Bisericii Greco-Catolice Române, președinte al Comisiei pentru Comunicații Sociale a Conferinței Episcopilor din România (CER); E.S. George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta; P.S. László Böcskei, episcop romano-catolic de Oradea și președinte al Conferinței Episcopilor din România (CER); jurnalistul italian Andrea Gagliarducci, analist pe teme vaticane pentru grupul Eternal Word Television Network (EWTN); pr. Adrian Dancă, responsabil al redacției în limba română Vatican News; dnd. Alina Balaj, manager comunicare la Laboratorul de Cercetare al Universității „Santa Croce” din Roma, și, desigur, reprezentanți Radio Maria România, Maria TV, Angelus TV și ai structurilor media catolice din România.