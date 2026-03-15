Pompierii militari din județul Maramureș intervin, duminică, pentru stingerea mai multor incendii de vegetație uscată izbucnite în diferite zone ale județului. Cea mai dificilă intervenție are loc în zona Văleni-Cornești, unde flăcările au distrus peste 45 de hectare de vegetație uscată și litieră de pădure, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Maramureș, Adriana Șanta.

Potrivit reprezentanților ISU Maramureș, pompierii de la două detașamente au fost mobilizați pentru a gestiona incendiul care s-a extins rapid în zona Văleni-Cornești.

„Forțele de intervenție atât de la Detașamentul de Pompieri Sighetu Marmației, cât și de la Detașamentul Baia Mare au fost mobilizate pentru gestionarea situației din zona Văleni-Cornești, unde un incendiu a cuprins peste 45 de hectare de vegetație uscată și litieră de pădure. Forțe suplimentare din cadrul SVSU și autoritățile publice locale au fost solicitate în sprijin. Pentru evaluarea situației de la sol, un echipaj al ITPF Sighetu Marmației s-a deplasat cu o dronă la locul intervenției”, a declarat Adriana Șanta.

Utilizarea dronei ajută echipele de intervenție să evalueze mai rapid extinderea incendiului și să identifice zonele unde focul continuă să se propage.

Autoritățile monitorizează permanent situația din teren pentru a preveni propagarea incendiilor către zonele locuite sau către suprafețe forestiere mai extinse.

Zeci de incendii în doar o zi

Activitatea pompierilor din Maramureș a fost intensă încă de sâmbătă. În cursul după-amiezii, echipajele ISU au intervenit pentru lichidarea a 14 incendii de vegetație uscată și fond forestier.

În total, peste 90 de hectare de teren au fost afectate de arderile necontrolate, potrivit datelor transmise de autorități.

Misiune dificilă în localitatea Nănești

Una dintre cele mai dificile intervenții din ultimele ore a avut loc în localitatea Nănești, unde incendiul de pădure a mobilizat zeci de oameni.

„De departe, cea mai dificilă misiune a fost cea din localitatea Nănești, unde 40 de pompieri și zeci de pompieri voluntari, lucrători silvici și cetățeni au acționat până târziu în noapte pentru limitarea propagării incendiului de fond forestier izbucnit seara trecută pe raza localității Nănești, unde se estimează că circa 50 de hectare de pădure au fost afectate”, a precizat Adriana Șanta.

Intervenția continuă și duminică

Operațiunile de stingere continuă și duminică, deoarece incendiul din zona Nănești nu a fost încă lichidat complet.

„Într-o zonă abruptă, inaccesibilă autospecialelor de intervenție, cadre ale Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației și ale Gărzii de intervenție Bogdan Vodă încă depun eforturi susținute pentru localizarea și lichidarea incendiului. Pentru gestionarea situației, s-au alăturat în sprijin autoritățile locale și serviciile voluntare din comunele Oncești și Bârsana și personal al Ocolului Silvic Mara”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al ISU Maramureș.

Autoritățile atrag atenția că incendiile de vegetație uscată sunt frecvent provocate de arderea necontrolată a resturilor vegetale, practică interzisă prin lege și sancționată cu amenzi.