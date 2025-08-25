Deputatul PNL de Maramureș, Ionel Bogdan, reacționează la declarațiile deputatului AUR Dan Tănasă, care a chemat la boicotarea firmelor de curierat străine. Liberalul consideră că un astfel de mesaj este discriminatoriu și pune în pericol climatul social.

„Imaginați-vă cum ar fi dacă românii care muncesc în Italia, Spania sau Germania ar fi respinși doar pentru că sunt români. Ar fi o nedreptate, o discriminare și o ofensă la adresa unor oameni cinstiți. Exact o astfel de atitudine propune deputatul AUR Dan Tănasă”, a declarat Ionel Bogdan.

Acesta subliniază că România se confruntă în prezent cu lipsă de forță de muncă în mai multe domenii, iar în sectorul curieratului și al livrărilor de mâncare, muncitorii străini „nu iau locul nimănui, ci fac posibilă funcționarea serviciilor de care foarte multă lume are nevoie”.

În loc să promoveze „mesaje xenofobe” și să incite la ură, AUR ar trebui să vină cu soluții pentru natalitate, economie și întoarcerea românilor din diaspora, spune deputatul PNL.

„România trebuie să dea dovadă de respect pentru cei care muncesc și de solidaritate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru migranți. Ura și dezbinarea nu sunt niciodată soluții, doar parte din problemă”, a conchis Ionel Bogdan.