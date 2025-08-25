După succesul de la festivalul din Sibiu, Ansamblul folcloric „Berbeștenii” a obținut noi rezultate remarcabile la Festivalul-concurs „Laleaua Pestriță de Grindeni”, desfășurat în județul Mureș.

Tinerii dansatori au urcat pe podium cu trei distincții importante:

🥇 Locul I la categoria dansuri populare

🥈 Locul II pentru cel mai bun instructor/coregraf

🏆 Trofeul pentru popularitate, câștigat de Codrea Delia, membră a ansamblului

Performanța copiilor a fost posibilă datorită sprijinului acordat de Primăria Giulești, prin primarul Laurențiu Batin și viceprimarul Codrea Ștefan, precum și datorită implicării părinților, care au fost alături de ansamblu la fiecare pas.

„Le mulțumim tuturor celor care ne susțin și sunt alături de acești copii minunați. Doamne ajută și să auzim numai de bine!”, transmit reprezentanții ansamblului.