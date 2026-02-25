Un convoi format din mai multe transportoare blindate Piranha, o ambulanță militară și un autocar aparținând Armata Română a fost observat miercuri, 25 februarie 2026, în municipiul Baia Mare.

Potrivit martorilor, vehiculele militare au tranzitat orașul în zona pasajului de la Clubul Văcarilor, atrăgând atenția participanților la trafic și a trecătorilor. Coloana era formată din mai multe blindate, deplasarea desfășurându-se în condiții normale și sub supraveghere.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat informații oficiale privind motivul prezenței convoiului în zonă. Astfel de deplasări pot avea loc în contextul unor exerciții militare, relocări logistice sau activități de instruire curentă.

Material video realizat de: Paul Marian.