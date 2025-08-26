Poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Fărcaşa au reţinutpentru 24 de ore, un tânăr de 28 de ani, bănuit de comiterea infracţiunilor de violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În fapt, la data de 21 august a.c., în jurul orei 23.50, poliţiştii au fost sesizaţi de o femeie din comuna Gârdani, cu privire la faptul că un minor ar fi fost agresat fizic de tatăl său.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii, care din primele cercetări au stabilit că tânărul, în timp ce se afla la domiciliul său din comuna Gârdani, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, l-ar fi agresat fizic pe fiul său minor.

Tânărul a fost condus la audieri, iar în urma cercetărilor efectuate s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

La data de 25 august a.c., în urma probatoriului administrat de poliţişti sub supravegherea procurorului de caz, tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.

În cursul acestei zile, persoana reţinută va fi prezentată instanţei în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Notă: Precizăm că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

