Sala de conferințe a Eurohotelului din Baia Mare a devenit, în perioada 22–25 ianuarie, centrul șahului regional, găzduind cea de-a IV-a ediție a Cupei ChessMania, competiție organizată de Academia de Șah Maramureș. Evenimentul a reunit 94 de jucători cu vârste între 6 și 83 de ani, demonstrând încă o dată că șahul este un limbaj comun care unește generații și comunități.

Ediția din acest an a confirmat creșterea constantă a turneului, majoritatea participanților revenind cu entuziasm, dar aducând și noi pasionați în atmosfera deja bine cunoscută a competiției.

Meciuri mai echilibrate și suspans până la final

O noutate importantă a fost împărțirea sportivilor în două grupe valorice, ceea ce a dus la partide mai echilibrate și mai spectaculoase. Ultima partidă a concursului a depășit patru ore de joc, semn al nivelului ridicat și al ambiției competitorilor.

Dincolo de mesele de joc, organizatorii au creat o experiență completă: gustări și băuturi în sala de joc, problema zilnică de șah, un colț foto în hol și chiar o celebrare a Zilei Unirii Principatelor Române cu tradiționala fasole cu ciolan 🇷🇴. Aceste detalii au transformat competiția într-un prilej de socializare atât pentru jucători, cât și pentru părinții care i-au însoțit.

Grupa A – dueluri între nume consacrate

După nouă runde intense, podiumul Grupei A a fost ocupat de jucători valoroși și apropiați ai competiției:

🥇 Locul I – CM David Ilonczai, constant și inspirat, din nou într-o relație specială cu ChessMania

🥈 Locul II – Eric Prelipcean, tânăr de mare perspectivă din București

🥉 Locul III – FM Lupu Ovidiu-Jean, la prima participare, dar cu un parcurs impresionant

La feminin s-a impus WFM Șunea Sara Maria, iar la categoria Seniori 65+ câștigător a fost Sălăgean Viorel.

Au fost acordate și numeroase premii speciale pe categorii de rating, printre laureați numărându-se GM Vladimir Okhotnik și IM Alin Ardeleanu.

Grupa B – surpriza turneului: un campion de 9 ani

În Grupa B (62 de participanți), performerul principal a fost Szabo Viktor, în vârstă de doar 9 ani, care a câștigat clasamentul general deși pornea ca favorit 20. Cu un joc tactic inspirat și o maturitate strategică remarcabilă, a obținut 5 victorii și 2 remize. Locul al doilea a revenit colegului său de la Academia de Șah Maramureș, Vasile Năsui.

Podiumul general al Grupei B:

🥇 Szabo Viktor

🥈 Năsui Vasile

🥉 Pal Ferenc

Au fost premiate și clasamentele feminine, seniorii 65+, categoriile de rating, dar și numeroase categorii de vârstă, semn al bazei largi de selecție și al progresului tinerilor șahiști.

Blitz, dezlegări și fair-play

Turneul de blitz a adus un plus de spectacol și revederea cu șahiști maramureșeni care nu au putut participa la proba clasică. Competiția a fost câștigată de GM Vladimir Okhotnik, urmat de GM Gergely Szabo și IM George Cătălin Ardelean. La feminin s-a impus din nou WFM Șunea Sara Maria.

Concursul zilnic de dezlegări și premiile speciale au completat atmosfera prietenoasă, iar un voucher pentru ediția următoare ChessMania a fost câștigat de Vălean Sofia.

O competiție care crește de la an la an

Turneul s-a remarcat prin nivel tehnic ridicat, numeroase răsturnări de situație și o atmosferă excelentă de joc, dominată de fair-play și concentrare. Organizatorii s-au bucurat și de participarea prietenilor din Ungaria, care duc mai departe imaginea frumoasă a competiției peste hotare.

Mulțumiri speciale au fost adresate gazdei Eurohotel Baia Mare, sponsorilor și arbitrilor Eva Rendi și Liana Nicoleta Szabo pentru profesionalism.

Cupa ChessMania IV a demonstrat încă o dată că șahul nu înseamnă doar competiție, ci și comunitate, prietenie și pasiune împărtășită între generații.

Ne vedem la următoarea ediție #ChessMania! ♟️✨

📸 Foto: Patrick George Tibil