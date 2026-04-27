Statul român continuă să ofere un ajutor de 200 de euro elevilor și studenților sub 26 de ani pentru achiziția de calculatoare, prin programul „Euro 200”, lansat în 2004. Deși inițiativa a fost gândită pentru a sprijini accesul la educație digitală, valoarea sprijinului a rămas neschimbată de peste două decenii, într-un context economic complet diferit. Pentru a beneficia de acest ajutor, tinerii trebuie să depună până la 15 mai o cerere însoțită de mai multe documente, inclusiv acte de identitate și dovezi privind veniturile familiei. Un criteriu esențial de eligibilitate este ca venitul brut lunar pe membru de familie să nu depășească 500 de lei.

Datele arată însă un impact limitat al programului. În anul 2024, sub 1% dintre elevii și studenții din învățământul de stat au beneficiat de acest sprijin, ceea ce ridică semne de întrebare privind accesibilitatea și relevanța actuală a schemei de ajutor. Într-o perioadă în care tehnologia a devenit esențială pentru educație, iar costurile echipamentelor au crescut semnificativ, programul „Euro 200” pare tot mai deconectat de realitățile economice. Diferența dintre prețurile actuale ale dispozitivelor și suma oferită de stat reduce considerabil utilitatea acestui sprijin pentru beneficiari.

Rămâne de văzut dacă autoritățile vor actualiza valoarea ajutorului sau criteriile de acordare, astfel încât programul să răspundă nevoilor reale ale elevilor și studenților din România.