Daria Rus, din satul Ciolt, a obținut Premiul I la secțiunea Pictură în cadrul Concursului Regional de Arte Vizuale „Pictați cu noi!”. Etapa județeană a concursului s-a desfășurat în data de 25 aprilie 2026, în Baia Mare, la Școala Gimnazială „Nichita Stănescu”, cu participarea elevilor din județul Maramureș, alături de reprezentanți ai școlilor partenere din alte județe.

Jurizarea lucrărilor a avut loc în aceeași zi, imediat după finalizarea probelor.

Daria Rus, elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, s-a remarcat prin talent și creativitate, obținând locul I la secțiunea Pictură.