Activitatea intergenerațională desfășurată ieri la Centrul CASPEV, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială, a adus împreună senioarele din grupul de creație și elevii de la Școala „Dimitrie Cantemir”, într-un moment plin de emoție și descoperire.





Bunicile le-au vorbit copiilor despre războiul de țesut, despre rolul său în viața de altădată și despre poveștile ascunse în fiecare creație. Cu blândețe și răbdare, le-au arătat cum se lucrează și i-au încurajat să încerce.

Cei mici au țesut cu entuziasm și curiozitate, descoperind nu doar un meșteșug, ci și bucuria timpului petrecut împreună. A fost o întâlnire caldă, în care tradiția s-a transmis firesc, din suflet către suflet.

Activitatea a fost organizată în parteneriat cu Asociația CASPEV și Fundația Regală Margareta a României, prin Fondul pentru Vârstnici.