Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș anunță un program special de funcționare cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii.

Astfel, în data de 1 mai, muzeul va fi închis pentru public.

În zilele de 2 și 3 mai, instituția va putea fi vizitată în intervalul orar 10:00-17:00, ultima intrare fiind permisă la ora 16:30.

Reprezentanții muzeului îi invită pe toți cei interesați să profite de weekend pentru a descoperi patrimoniul istoric și arheologic al Maramureșului, într-un cadru cultural deosebit.