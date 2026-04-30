După trei ediții construite cu pasiune și susținute în principal din fonduri private, Festivalul „Aproape” Baia Mare se oprește temporar. Organizatorii vorbesc despre nevoia unui sprijin real și despre dorința de a reveni atunci când visul poate merge mai departe, fără compromisuri.

Festivalul de teatru „Aproape”, un festival creat de Asociația Artspot Baia Mare – fondator actorul Dragoș Călin – în parteneriat cu Teatrul Municipal Baia Mare.

Dragi prieteni,

Anul acesta, scaunele Festivalului Aproape Baia Mare vor rămâne, din păcate, goale. Vremurile sunt instabile financiar, iar ediția din 2026 nu poate fi organizată.

Festivalul s-a făcut, în fiecare an, în mare parte din fonduri private: companii mari și mici, locale și naționale. Doar la ediția a II-a (2024) am avut sprijin din partea autorităților, undeva la 30-35% din buget. Am pornit la drum cu ideea să nu mai așteptăm ca statul sau teatrul să facă pentru noi, ci ne apucăm noi, artiști tineri ai orașului, să construim. Să demonstrăm că munca noastră e benefică și că, văzând asta, orașul și autoritățile vor veni alături de noi.

Orașul a venit. Autoritățile, din păcate, nu.

Ediția a III-a (2025) s-a realizat 100% din fonduri private, o performanță extraordinară, dar un lucru pe care nu mai vrem să-l repetăm. Privatul singur e o performanță, dar un model sustenabil cere parteneriat, și public, și privat. E o raritate să faci un festival de teatru exclusiv din bani privați, mai ales unul ca al nostru: opt zile, cu invitați de seamă și teatre importante, ateliere pentru mii de elevi, concert în aer liber și activități conexe.

Planul a fost mereu ca festivalul să crească de la an la an. În 2025 am avut un mare concert în aer liber, în centrul orașului, primul cu bilet din istoria recentă a Băii Mari. Anul acesta urmau două, în două weekenduri diferite. La anul, trei. Și tot așa, până când, pe la ediția a VII-a, să se știe în toată țara că de joi până duminică, în luna mai, se vine la Baia Mare: teatru, muzică, filme, expoziții, drumeții montane, pachete de sejur. Iar de luni până miercuri, ateliere gratuite în toate liceele, cu profesioniști excepționali, ca să-i creștem frumos pe cei în mâinile cărora vor cădea, peste ani, orașul și țara.

Ne-am gândit mult dacă să facem o ediție „de supraviețuire”, dar suntem prea tineri să începem deja cu astfel de compromisuri.

Se spune că banii sunt principala sursă pentru a face lucruri mari și frumoase. Eu nu cred asta. Bani se mai găsesc. Principala sursă sunt oamenii: cei care își pun mănușile, își umplu brațele de cărămizi și se apucă de construit pe termen lung, cu plan, cu precizie și cu inimă. Acești oameni există la Baia Mare.

Festivalul a fost iubit de băimăreni și nu numai. Veneau și din țară, și din străinătate. Un cuplu de băimăreni stabiliți în Germania își programau concediul ca să ajungă la Aproape. Ce frumos.

Mulțumim tuturor celor care au fost Aproape: organizatori, colaboratori, artiști, finanțatori, sponsori, voluntari și, mai ales, spectatori. Aproape s-a născut ca să venim mai aproape de noi înșine și de cei din jurul nostru, prin teatru și cultură.

Am făcut trei ediții. Au fost frumoase. Atât putem spune acum.

Ne oprim un an. Ne întoarcem când vom putea construi mai departe. Aproape.

Mă înclin, Dragoș Călin