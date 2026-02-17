În perioada 9–13 februarie 2026, inspectorii Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au verificat 2.022 de unități de alimentație publică din întreaga țară, în cadrul ultimei etape a controalelor tematice desfășurate la nivel național în lunile ianuarie–februarie.



Amenzi de peste 3,8 milioane de lei

În urma neregulilor constatate, inspectorii au aplicat:

393 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.843.000 de lei;

225 de avertismente;

15 ordonanțe de suspendare a activității (OSA);

2 ordonanțe de interzicere a activității (OIA).

Controalele au vizat respectarea condițiilor de igienă, trasabilitatea produselor, existența documentelor însoțitoare, etichetarea corectă și depozitarea alimentelor în restaurante, cantine, fast-food-uri, unități de catering, pizzerii și snack-baruri.



1 din 11 - +

De asemenea, autoritățile au reținut oficial și au dirijat către neutralizare 805,13 kilograme de produse de origine animală — carne de porc, carne de pasăre, inele de calamar și produse lactate — în valoare estimată la 17.440 de lei.

Printre cele mai frecvente neconformități identificate s-au numărat spații și echipamente neigienizate corespunzător, depozitare necorespunzătoare, etichetare incompletă, lipsa sau neactualizarea programelor de autocontrol, nerespectarea temperaturilor de păstrare și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.



ANSVSA: controalele vor continua

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, pentru menținerea unor standarde ridicate de siguranță alimentară și corectarea promptă a abaterilor care pot pune în pericol sănătatea publică.

Pentru sesizări sau informații privind siguranța alimentelor, consumatorii pot apela gratuit Call Center-ul ANSVSA, la numărul 0800.826.787.