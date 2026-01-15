Un cutremur slab s-a produs joi dimineaţă în România, evenimentul fiind înregistrat în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active din punct de vedere tectonic.

Potrivit informaţiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul a avut loc la ora 07:26, magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter şi s-a produs la o adâncime de 122,7 kilometri, caracteristică tipică seismelor din zona Vrancea.

Din cauza adâncimii mari şi a magnitudinii reduse, mişcarea tectonică a fost încadrată în categoria cutremurelor slabe, fiind percepută doar de un număr restrâns de persoane, în special în zonele apropiate de epicentru. Specialiştii subliniază că astfel de seisme sunt frecvente şi fac parte din activitatea normală a scoarţei terestre din această regiune.

Conform datelor furnizate de INFP, cutremurul s-a produs în apropierea mai multor oraşe importante din sud-estul şi centrul ţării, fiind localizat la 56 de kilometri nord-vest de Buzău, 57 de kilometri vest de Focşani, 61 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 67 de kilometri est de Braşov şi 79 de kilometri nord-est de Ploieşti.

Chiar dacă aria de propagare a undelor seismice a fost relativ largă, intensitatea scăzută a făcut ca seismul să fie slab resimţit sau chiar imperceptibil pentru majoritatea populaţiei din aceste zone.