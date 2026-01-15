La data de 17 ianuarie 1976, în cadrul Muzeului Județean Maramureș, a fost înființată Secția de Științe Naturale, structura pe care s-a dezvoltat actualul Muzeu de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare.

Astfel la începutul anului 2026, marcăm 50 de ani de activitate, cinci decenii în care Muzeul a crescut, și-a extins colecțiile și și-a consolidat rolul în promovarea științelor naturale și a patrimoniului local.

Cu acest prilej, suntem invitați să luăm parte la evenimentul aniversar care va avea loc vineri, 16 ianuarie, la sediul muzeului, pentru a sărbători împreună cinci decenii de activitate muzeală.

Evenimentele vor începe la ora 11.00, cu ședința aniversară, urmată de un moment artistic susținut de Corul „Sf. Ioan Damaschinul” al Domeniului de Teologie Ortodoxă Baia Mare. De asemenea, va avea loc vernisajul Expoziției temporare „Jubiliară 50”.