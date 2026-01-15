Municipiul Baia Mare reamintește proprietarilor și deținătorilor de imobile obligația înlăturării zăpezii și a gheții (țurțurilor) de pe acoperișuri și terase, acolo unde există pericol iminent pentru trecători.
De asemenea, este obligatorie:
marcarea perimetrului expus,
avertizarea persoanelor,
îndepărtarea zăpezii și gheții, fie cu mijloace proprii, fie prin firme specializate.
Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție, conform Anexei nr. 1 la HCL nr. 528/2022, și se sancționează astfel:
persoane fizice: amendă între 500 și 1.000 lei
persoane juridice: amendă între 1.000 și 2.000 lei
Dincolo de sancțiuni, vorbim despre siguranța oamenilor. Un țurțure sau o bucată de zăpadă căzută de la înălțime poate provoca accidente grave.
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...Citeste mai mult
Lasă un răspuns