Municipiul Baia Mare reamintește proprietarilor și deținătorilor de imobile obligația înlăturării zăpezii și a gheții (țurțurilor) de pe acoperișuri și terase, acolo unde există pericol iminent pentru trecători.

De asemenea, este obligatorie:

marcarea perimetrului expus,

avertizarea persoanelor,

îndepărtarea zăpezii și gheții, fie cu mijloace proprii, fie prin firme specializate.

Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție, conform Anexei nr. 1 la HCL nr. 528/2022, și se sancționează astfel:

persoane fizice: amendă între 500 și 1.000 lei

persoane juridice: amendă între 1.000 și 2.000 lei

Dincolo de sancțiuni, vorbim despre siguranța oamenilor. Un țurțure sau o bucată de zăpadă căzută de la înălțime poate provoca accidente grave.