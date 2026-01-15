Cerul a fost ieri mai mult noros. Pe arii relativ extinse s-au semnalat precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul a suflat slab la moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă de până la 79 km/h, unde a viscolit zăpada și a spulberat ninsoarea. Stratul de zăpadă proaspăt depus în afara părții carosabile măsura până la 5 cm.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -5 grade Celsius, Pasul Prislop -4 grade Celsius, Târgu Lăpuș, Cavnic, în Pasul Gutai și la Ocna Șugatag -3 grade Celsius, Sighetu Marmației, Moisei, Borșa, Vișeu de Sus -2 grade Celsius, Baia Mare, Seini, Șomcuta Mare -1 grad Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 68 cm la Firiza, 52 cm la Cavnic, 45 cm în Pasul Gutâi, 43 cm la Groșii Țibleșului, 42 cm la Ruscova, 41 cm la Suciu de Sus, 38 cm la stația meteo Iezer, 37 cm la Coroieni, 36 cm pe Valea Vaserului și în Baia Borșa, 30 cm la Botiza și Lăpușel, 29 cm la Sighetu Marmației, 27 cm la Ocna Șugatag, 25 cm în Baia Mare și la Târgu Lăpuș.

Gheața este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vișeu, Cisla, Vaser, Iza, Ruscova, Botiza, Mara, Bârsău, Lăpuș și Cavnic. Curg sloiuri de gheață pe râul Someș. Poduri de gheață există pe râurile Mara, Lăpuș și Suciu. Pe râurile Cosău și Bârsău sunt poduri de gheață cu ochiuri. Pe râul Firiza este semnalată gheață la fund.

În ultimele ore, angajații de la secția de drumuri naționale au acționat cu 18 utilaje și au răspândit 67 tone de material antiderapant pentru deszăpăzirea sectoarelor de drumuri și pentru prevenirea și combaterea poleiului.

Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu 38 de utilaje și s-au împrăștiat 418 tone de material antiderapant.

Pe DN18, în Pasul Gutâi, la km18, a căzutun arbore sub greutatea zăpezii. Angajații districtului din pasul montan au intervenit cu utilaje și drujbe pentru degajarea arborelui de pe partea carosabilă. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri până la finalizarea intervenției.

Majoritatea sectoarelor de drumuri publice au partea carosabilă acoperită cu un strat de zăpadă frământată sau mâzgă.

Având în vedere avertizarea meteorologică cod galben de precipitații care favorizează formarea poleiului, CJSU aduce în atenția conducătorilor auto despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Vehiculele de tonaj trebuie să aibă în dotare lanțuri antiderapante pentru a traversa pasurile montane. Recomandăm șoferilor ca înainte de a porni la drum să se informeze cu privire la condițiile meteorologice și la cele din trafic. Verificați funcționarea instalației de climatizare-dezaburire.

Conduceți preventiv și adaptați permanent viteza. Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule. Utilizați frâna de motor pentru reducerea vitezei și pentru a opri în siguranță. NU pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier!

Vremea va fi astăzi în general închisă. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii restrânse, în cursul nopții, se vor semnala precipitații slabe predominant sub formă de ninsoare, favorizând izolat depunerea de polei. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 2 grade, iar cele minime între -4 și -1 grad. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață.