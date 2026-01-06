Momente dramatice s-au petrecut cu puțin timp în urmă în municipiul Baia Mare, în zona Vivo, unde mai mulți trecători au observat o persoană în albia râului Săsar. Speriate, acestea au alertat imediat autoritățile prin apel la 112.

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje SMURD, polițiști și pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș. Salvatorii au reușit să scoată din apă corpul unei persoane de sex masculin, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic, fiind nevoiți să constate decesul.

Trupul neînsuflețit a fost preluat și transportat la morga spitalului, unde urmează să fie efectuată necropsia, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei morții.

Ce spune Poliția

„La data de 6 ianuarie a.c., în jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Baia Mare au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că în râul Săsar se află o persoană. Alături de polițiști, la fața locului au intervenit și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, care au extras din râu un bărbat. Din păcate, acesta nu prezenta semne vitale.”

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru identificarea bărbatului și pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.