Polițiștii maramureşeni sunt angrenați în activități specifice pentru gasirea lui BUIEA GEORGICĂ, după ce azi, 25 decembrie, au fost sesizați cu privire la dispariția sa.

Conform sesizării, bărbatul în vârstă de 74 de ani ar fi plecat în cursul orei 10.30 de pe raza orașului Seini și nu a mai putut fi contactat.

Acesta purta geacă scurtă, neagră, pantaloni de trening de culoare închisă, șlapi și pălărie maro.

Persoanele care pot oferi informații despre bărbatul în cauză sunt rugate să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție!