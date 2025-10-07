Un accident rutier deosebit de grav s-a produs aseară pe DN1 E60, între localitățile Huedin și Șaula. O ambulanță aflată în misiune și un autoturism s-au ciocnit violent, impactul soldându-se cu decesul pacientei transportate — o femeie în vârstă de 73 de ani.

În urma coliziunii, cinci persoane — doi bărbați și două femei cu vârste între 40 și 51 de ani, precum și o fetiță de aproximativ 9 ani — au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

În ambulanță se aflau și doi membri ai echipajului medical. Ambulanțierul Pop Zoltan Attila, angajat al Serviciului de Ambulanță Huedin, se află internat în stare gravă la Secția ATI Chirurgie 1 din Cluj-Napoca.

Apropiații au lansat un apel public pentru donare de sânge:

„Dragi prieteni și colegi, colegul nostru Pop Zoltan Attila este internat la ATI Chirurgie 1 și are nevoie urgentă de sânge. Cei care pot ajuta sunt rugați să meargă la centrul de transfuzie din orașul lor și să menționeze numele Pop Zoltan Attila – ATI Chirurgie 1.”

Potrivit informațiilor oferite de polițiști, accidentul s-a produs după ce un bărbat de 40 de ani din comuna Poieni, aflat la volanul unui autoturism în care se mai aflau trei adulți și un minor, ar fi pătruns pe contrasens într-o curbă la dreapta, din motive ce urmează să fie stabilite. Mașina a lovit ambulanța care circula în regim prioritar.