Sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Maramureș, polițiștii desfășoară activități pentru găsirea unei femei de 55 de ani ce ar fi plecat la data de 04 ianuarie a.c. de la domiciliul său din localitatea Suciu de Sus și nu a mai revenit.

MOLDOVAN TAMARA- de 55 de ani, are următoarele semnalmente: 165 cm înălțime, greutate 60 kg, păr scurt de culoare vișiniu.

Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea femeii sunt rugate să sune la numărul unic de urgență – 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție