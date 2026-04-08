În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș prin structurile de prevenire a criminalității, derulează campania „Sărbători în siguranță”, având ca scop creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la măsurile de prevenire a infracționalității.

Astfel, în cursul zilei de ieri, 7 aprilie, polițiștii au fost prezenți alături de grupul de seniori din cadrul Centrului de zi „CASPEV” din Baia Mare, unde le-au transmis că sărbătorile reprezintă momente de bucurie petrecute alături de familie, însă, uneori acestea pot genera oportunități pentru persoane rău intenționate. Pentru a evita situațiile neplăcute, polițiștii au făcut o serie de recomandări pentru adoptarea unui comportament preventiv și responsabil.

Pe parcursul desfășurării activității, polițiștii au prezentat recomandări utile pentru siguranța în diferite împrejurări: recomandări pentru siguranța în zone aglomerate, în trafic, pentru prevenirea fraudelor și înșelăciunilor, precum și pentru siguranța locuinței.

Pe această cale, persoanele prezente la activitate au fost sfătuite să manifeste atenție sporită la bunurile personale atunci când se află în locuri aglomerate, să respecte regulile de circulație, să nu ofere datele bancare sau personale unor persoane necunoscute, dar și să ia măsuri pentru securitatea bunurilor din locuință atunci când pleacă în călătorii. Totodată, aceștia au fost încurajați să transmită mesajul polițiștilor și altor cunoștințe, pentru protecția tuturor.

În zilele următoare, polițiștii din județul Maramureș vor desfășura activități preventive pentru ca fiecare cetățean, prin comportamente responsabile, să poată cotribui la menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în comunitate.