Sectoare drumuri naționale: circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Nu sunt drumuri naționale blocate sau cu trafic restricționat.

• DN1C, E58 și varianta de ocolire a municipiului Baia Mare – carosabil acoperit cu zăpadă frământată ce are grosimea cuprinsă între 0 și 1 cm. Ninge pe cele două sectoare de drum;

• DN18 Pasul Gutâi Baia Mare – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0 și 1 cm. Ninge de la km17 și până la km33;

• DN18 Petrova – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0 și 2 cm. Ninge pe tot sectorul de drum național;

• DN18 și DN17C – carosabil curat și umed. Ninge pe cele două sectoare de drum;

• DN18 Pasul Prislop – carosabil curat și umed, zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0-1 cm este depusă pe partea carosabilă între km75 km și km181. Ninge în pasul montan viscolit;

• DN18B Târgu Lăpuș – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0 și 1 cm. Ninge pe sectorul de drum;

• DN19 Huta Certeze – zăpadă frământată cu grosimea cuprinsă între 0 și 1 cm. Ninge pe tot sectorul de drum.

Intervenții utilaje și material antiderapant:

• Patru utilaje în acțiune pe DN1C, E58 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare cu 22 tone de material antiderapant;

• Patru utilaje în acțiune pe DN18 – Pasul Gutâi cu 24 tone de material antiderapant;

• Trei utilaje în acțiune pe DN19 și DN 18 la Sighetu Marmației cu 15 tone de material antiderapant;

• Patru utilaje în acțiune pe DN18B Târgu Lăpuș cu 25 tone de material antiderapant;

• Trei utilaje în acțiune pe Dealul Hera spre Rona de Jos, Rona de Sus, Petrova, Leordina cu 20 tone de material antiderapant;

• Trei utilaje în acțiune pe DN18 și DN17C cu 59 tone de material antiderapant. S-a intervenit și cu 1.75 tone clorură de calciu

• Patru utilaje în acțiune pe DN18 – Pasul Prislop și Borșa cu 28 tone de material antiderapant. 0-1 vizibiltate

Total: 25 de utilaje în acțiune si 193 tone de material antiderapant și 1,75 tone de clorură de calciu.

Cer acoperit. Ninge în județ. Vântul prezintă intensificări temporare în zona înaltă de munte de până la 52km/h. În Pasul Prislop, între km160 și km180 vizibilitatea este redusă îm trafic sub 100 de metri. Pompierii militari au intervenit pentru degajarea părții carosabile de copaci prăbușiți sub greutatea zăpezii în municipiul Baia Mare, pe strada Colonia Topitorilor și pe strada Firiza.

• Se intervine în continuare cu utilaje și material antiderapant pe sectoarele de drumuri naționale.