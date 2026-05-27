Comunitatea din Maramureș este în doliu după dispariția lui Viorel Grețieș, cunoscut om de afaceri și fondator al rețelei de supermarketuri GAJ, una dintre cele mai apreciate afaceri locale din județ. Acesta a decedat la Spitalul Județean de Urgență Zalău, pe secția de terapie intensivă, în urma unui grav accident rutier petrecut în județul Sălaj.

Accidentul s-a produs pe Drumul Județean 108D. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au intervenit de urgență la fața locului, după ce evenimentul a fost semnalat prin apel la 112.

Omul de afaceri din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare într-o curbă periculoasă, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum.

Mașina a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune frontală cu un autocamion care circula regulamentar, condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Mihăilești, județul Giurgiu.

Impactul a fost extrem de violent, iar autoturismul a fost proiectat în afara părții carosabile.

Șoferul din Baia Mare a suferit răni grave, în urma cărora a decedat.

Sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică!